Vladimir Cerrón sobre gobierno de Pedro Castillo: “Me siento decepcionado”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que se siente “decepcionado” del gobierno del presidente Pedro Castillo debido a que “no se ha puesto en marcha” lo que se prometió en la campaña electoral.

“En gran parte me siento decepcionado (del Gobierno) porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas ni en los mítines, calles o redes sociales. Yo creo que si no podemos hacer algo de lo que hemos prometido nos convertimos en una estafa electoral”, dijo Cerrón en entrevista con Canal N.

“Las oportunidades que hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente yo le he hecho presente la postura del partido. No porque el partido haya llevado un presidente que quizá no pueda o no tenga las condiciones de cumplir o no tome la decisión política, el partido tiene que mantenerse callado”, agregó.

En ese sentido, el exgobernador regional de Junín afirmó que el jefe de Estado perdió “un cimiento muy importante y una brújula de hacía donde dirigir las políticas de Estado” cuando se alejó del partido del lápiz.

“El ingreso de otras personas, con otro estilo de hacer políticas y otros intereses, degenera la política planteada primigeniamente. Y eso es lo que lo conlleva a no realizar y llevar a cabo la promesa que se hizo”, apuntó.