Rosa María Palacios: “Está claro que los congresistas detestan el adelanto de elecciones”

Minutos después de esta entrevista, el Congreso rechazó la solicitud de cuestión de confianza del primer ministro Aníbal Torres. Para la periodista Rosa María Palacios, dicha solicitud iba a ser denegada de plano. Acertó. Pero ¿qué viene después? ¿Cómo salir de esta crisis? Para Palacios, el camino son las nuevas elecciones.

—Hay una tercera moción de vacancia en proceso, una denuncia constitucional contra el presidente, otra por traición a la patria y un proyecto de adelanto de elecciones. ¿Cuál es el camino para salir de la crisis?

—Hay varios caminos limpios, pero el Congreso no quiere.

—¿Cuáles son?

—El adelanto de elecciones, con reformas constitucionales por supuesto, pero el Congreso no quiere ir por ese camino. El Congreso solo quiere que se vaya Pedro Castillo, nada más... y Dina Boluarte, y quiere que se elija a un miembro del Congreso para que sea presidente de la República y quedarse.

PUEDES VER: Pedro Castillo firma autógrafas de leyes que amplían cifra de plazas para nombramiento docente

—¿Por qué la calle no despierta como sí lo hizo en las protestas contra el régimen de Manuel Merino? Hace poco hubo una movilización, el 5 de noviembre, y no fue trascendente.

—Porque los organizadores (de esas marchas) no incluyen la disolución del Congreso en su propuesta. Los congresistas que participan en esta marcha no quieren cambiar el artículo 117 de la Constitución para incluir al presidente en investigaciones por delitos de corrupción (durante su mandato). Es una hipocresía completa. Quieren que se vaya y no modifican la norma. Ellos no quieren irse. Todo acá se define en la permanencia de los congresistas en sus escaños.

—¿A qué juega Keiko Fujimori? Se muestra a favor del adelanto de elecciones, pero su bancada, que preside la Comisión de Constitución, tiene encarpetado el proyecto.

—Está claro que los congresistas fujimoristas de la Comisión de Constitución detestan el proyecto de adelanto de elecciones. Han maltratado a Susel Paredes y Digna Calle. Ahí lo tienen, y Pedro Castillo se va a quedar. Que no digan que Pedro Castillo tiene que irse si no están dispuestos a hacer lo mismo.

—Esos mismos votos que se necesitan para un referéndum de adelanto de elecciones son la misma cantidad de firmas que hay ahora en la tercera moción de vacancia.

—Así es. Si tienen los votos para una moción de vacancia, no entiendo por qué no tienen 66 para un adelanto de elecciones e ir a un referéndum.

PUEDES VER: Admiten a trámite acción de amparo de Pedro Castillo contra el Congreso

—Un sector de la izquierda señala que el adelanto de elecciones le hace juego a lo que ellos denominan como “golpismo”.

—No estoy de acuerdo. En el 2001 fuimos a unas elecciones adelantadas y la izquierda no dijo en ningún momento que eso era golpismo. Y eran las mismas circunstancias.

—Ahí era porque el país salía de una dictadura (la de Alberto Fujimori).

—Bueno, ¿y esto qué es? Tenemos un presidente que roba en el ejercicio del poder y no tenemos una salida constitucional para un presidente que roba en el ejercicio del poder. Hay que encontrar una salida. Estamos hablando de que cuando Fujimori cae, es porque se descubre que su gobierno coimeaba a un congresista. Todo lo demás lo conocimos después. Acá, Zamir Villaverde le lleva un maletín a Juan Silva con todo grabado, y no pasa nada. Es el equivalente al video Kouri-Montesinos.

—Está asemejando a Fujimori con Castillo, ¿no cree que está exagerando?

—No, es la misma conducta. El tipo penal. O sea, Fujimori no aparece en el video Kouri-Montesinos, Castillo no aparece en el audio Villaverde-Silva, pero es exactamente lo mismo: el pago de una coima para que se haga algo que el presidente quiere. Estoy hablando del Código Penal, no de los señores Fujimori-Castillo. A la misma conducta, debe haber el mismo el resultado, pero no hay el mismo resultado.

PUEDES VER: Se dilata el caso Pedro Castillo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

—Este enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso ¿no son solo disparos al aire en donde ambos buscan quedarse?

—Es una lectura clara de que todos quieren quedarse.

—¿Y por qué quieren quedarse? ¿Temen perder la valla electoral en un nuevo proceso electoral y por tanto perder el financiamiento público?

—Todos, por supuesto. A ninguno, desde el punto de vista partidario, le conviene unas nuevas elecciones.