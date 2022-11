Edwin Martínez: Decir ‘toma de Lima’ es un resentimiento social propiciado por el premier

Luego de la convocatoria a la movilización ‘La toma de Lima’ para este jueves, René Gastelumendi habla con Edwin Martínez, congresista de Acción Popular.

En primer lugar, opinó que decir “toma de Lima” es un “resentimiento social, de raza y económico” y afirmó que esto estaría generando la crisis por la que pasa el país en la actualidad.

“Lamentablemente, algunos políticos utilizan la pobreza, la raza, para enardecer los ánimos de la población y hacer este tipo de actos. Hay gobiernos tan corruptos y tan incapaces que lo único que propician es la disolución del Congreso para tapar su total incapacidad y actos de corrupción”, continuó.

Sobre la solución a la crisis

Por otro lado, el congresista aseveró que no está de acuerdo con la solicitud de nuevas elecciones como solución a la crisis política. Y también propuso lo siguiente:

“Al presidente se le tiene que vacar por su incapacidad y debe haber una norma para vacar a los congresistas que no tengan capacidad, que no hayan legislado, que no hayan fiscalizado y que no hayan gestionado nada”.

Ante esto, el periodista le preguntó si considera que la opinión pública estaría de acuerdo con su propuesta.

“Yo no vivo de la opinión pública. A mí me eligió un buen grupo de pobladores arequipeños, a los cuales yo represento (...). No puedo estar sujeto a que digan ‘tienen que irse todos’, yo le pregunto a esa gente: ‘¿quién va a venir? ¿Tenemos una buena performance de qué presidente vamos a elegir? ¿Tenemos idea de a quiénes vamos a elegir como congresistas?’”, sentenció.