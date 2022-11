Vladimir Cerrón tras renuncia de Guido Bellido: Sin Perú Libre nunca hubieses sido primer ministro

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, emitió un pronunciamiento —a través de sus redes sociales— en el que lamentó la renuncia del congresista Guido Bellido al partido tras siete años de militancia. Afirmó que, sin PL, ni Pedro Castillo habría llegado a la presidencia de la República ni él hubiese asumido la Presidencia del Consejo de Ministros en julio del 2021, cargo que dejó pocos meses después.

“El instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

La decisión de Bellido Ugarte fue comunicada —el último lunes 8— a la Oficialía Mayor del Congreso. En la misiva se detalla que el motivo de su alejamiento a la bancada de Perú Libre se debe a “razones estrictamente de convicción y conciencia”, sin brindar más detalles al respecto.

“He renunciado a Perú Libre, del cual he sido parte desde el 2015. Durante nuestra militancia, hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias; sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, tuiteó después el ex primer ministro.

Según informó el semanario Hildebrandt en sus trece, varios de los parlamentarios de Perú Libre —incluido Guido Bellido— se encontraban incómodos con la dirigencia del partido tras el fracaso en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

Finalmente, Guido Bellido fue el primer jefe de la PCM del Gobierno de Pedro Castillo, así como el primer ministro de Estado en juramentar. Esto ocurrió el 29 de julio del 2021 en un evento desarrollado en la Pampa de la Quinua en Ayacucho. Solo se mantuvo en el cargo hasta el 6 de octubre de ese año, tras ser fuertemente cuestionado desde el Parlamento.