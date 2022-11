RMP: “Aníbal Torres está inhabilitado para ser primer ministro después de estas declaraciones”

Luego de que el primer ministro, Aníbal Torres, se refiera a la periodista Sol Carreño, debido a un reportaje del programa “Cuarto poder”, acerca de una promesa de campaña incumplida por parte de Pedro Castillo, Rosa María Palacios analiza su discurso.

“Está inhabilitado para ser primer ministro después de estas declaraciones. Cosa que creo que en el Congreso deberían empezar a decir, ¿o se mueren de miedo de censurarlo? ¿Podemos tener a este machista como primer ministro? O se abre una investigación para discutir las facultades cognitivas del primer ministro, que parece que las ha perdido todas, o las está perdiendo a toda velocidad”, aseveró.

Respuesta de ministra de la Mujer

Además, comentó las declaraciones de la ministra Claudia Dávila sobre lo que el primer ministro manifestó, en las cuales indicó que Aníbal Torres “es un caballero y una persona muy atinada”.

“No quiso decir en ningún momento que era un acto de machismo; dijo que había habido un exceso. Para la ministra esto es un exceso. Bueno, ya saben quién se tiene que ir también con el ministro Aníbal Torres. No distingue el bien del mal, no tiene discernimiento la ministra de la mujer, no distingue un acto de machismo puro y duro, que lo ha visto todo el Perú contra las mujeres periodistas”, sentenció.

“Esta no es la primera vez, pero ya meterse con los hijos, con los esposos, con los padres, ya es mucho hasta para este Gobierno, ya es demasiado. Tiene que llegar un momento en que alguien le diga ‘Por favor, señor, retírese’”, continuó.