Caso Cabitos: inician juicio contra exmilitares acusados de violar DDHH en Ayacucho en 1983

De forma virtual se inicio el juicio por las detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales de 33 personas en Ayacucho durante 1983 contra el coronel (r) Roberto Saldaña Vásquez, quien fue jefe de Estado Mayor Administrativo del Cuartel Los Cabitos, y el oficial en retiro Arturo Moreno Alcántara, quien estuvo destacado en la “Casa Rosada”, sindicada como centro clandestino de tortura.

Hace tres años, la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio contra Saldaña Vásquez, quien fue absuelto en primer instancia, por considerar que habría indicios para ella, y mantuvo en reserva el proceso contra Moreno Alcántara, hasta su ubicación, pese a que había fugado a Chile, donde pidió asilo como refugiado político .

En esta ocasión, Moreno Alcántara se apersonó a la audiencia virtual, realizada vía zoom, y a través de su abogado pidió que le levanten la orden de captura que pesa sobre él desde que se realizó el juicio anterior.

Dicho militar en retiro es procesado por las violaciones a derechos humanos cometidas entre enero y julio de 1983, meses en que estuvo destacado a Ayacucho, entre ellos el secuestro y desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, de 19 años, hijo de “Mamá Angélica” , quien falleció sin poder encontrarlo.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que representa a las víctimas y sus familiares, señaló que el tribunal no debería acceder a dicha solicitud , puesto que nunca se puso a derecho en el juicio inicial, que culminó que con la condena de dos oficiales del Ejército, como autores mediatos de violaciones a derechos humanos en el Cuartel Los Cabitos y la “Casa Rosada”

“La Sala no debe levantar la orden de captura a Moreno, pues nunca se puso a derecho, e incluso había un pedido de extradición. Ahora está en Chile, entonces no tiene arraigo. Su pedido no debe proceder”, dijo la abogada.

El lunes 14 de noviembre se realizará la próxima audiencia, donde los jueces deberán tomar una decisión en su caso.