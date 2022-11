Mesías Guevara: “Congreso demolerá la institucionalidad si inhabilita a presidente Pedro Castillo”

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso elaboró un informe que recomienda inhabilitar al presidente de la República Pedro Castillo por el plazo de 5 años. Para el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, este planteamiento formulado por grupos políticos significa un golpe a la democracia y a la gobernanza, en cuyo escenario los más afectados son las regiones del país.

“Existe una pelea irracional e irresponsabilidad entre el Legislativo y Ejecutivo, cuyo objetivo no es beneficiar al pueblo, sino satisfacer intereses subalternos. Sin lugar a dudas es un golpe a la democracia, la legitimidad y la gobernanza”, lamentó Guevara.

La autoridad regional precisó a La República que para suspender al mandatario se necesitan 66 votos, los que contaría la oposición congresal. Dijo que esta última interpreta de manera antojadiza y errónea el artículo 117 de la carta magna.

“Se pretende inhabilitar al mandatario por traición a la patria cuando no existen los fundamentos reales y convincentes que estipula el artículo 117 de la Constitución. Los congresistas solo quieren a Castillo fuera del poder, no les importa que sus argumentan no tengan asidero legal ni constitucional”, remarcó Guevara.

El también expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió que los planes de los parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP) no terminarían en ese tema, puesto que también buscarían procedimientos para hacer lo mismo con la vicepresidenta Dina Boluarte, que afronta una denuncia constitucional en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“El Congreso no quiere a Pedro Castillo ni a Dina Boluarte. Y si logra su objetivo de sacarlos del poder, entonces convocaría a elecciones para la plancha presidencial, más no del Parlamento, lo cual generaría un cisma en el sistema democrático”, alertó.

Advierte convulsión social

Guevara Amasifuén cuestionó que el Legislativo no respete la norma constitucional y sean defensores solo de sus intereses políticos, que avasallan derechos fundamentales. “El Congreso demolerá la institucionalidad si inhabilita a presidente Pedro Castillo y ya vulnera la Constitución que dice defender”, subrayó.

Finalmente, la autoridad remarcó que este hecho desencadenaría una convulsión social y un atentado al orden democrático. “El panorama es sombrío y no hay un camino que vislumbre una solución a la crisis política. La población de las regiones son las más afectadas que pueden cansarse de este problema y todo podría terminar en una convulsión social”, concluyó.