Jorge del Castillo sobre insultos contra la PNP: “Yo hablo como habla el pueblo”

René Gastelumendi conversó con Jorge del Castillo, excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, acerca de los calificativos que utilizó contra la Policía en la marcha contra el Gobierno de Pedro Castillo.

En primer lugar, el periodista rememoró que el excongresista vociferó expresiones en las que empleó el adjetivo “cojudos”. Ante esto, Gastelumendi le preguntó si considera que esta palabra es un insulto.

“Es una forma popular de referirse a una persona que está siendo tomada como tonta, que está siendo usada (…) Yo hablo como habla el pueblo”, aseveró.

Sobre la presencia de políticos en la marcha

Por otro lado, Gastelumendi mencionó que hay personas que aseguran que la gente no fue a la marcha, debido a la asistencia de políticos “de vieja data”.

“Ese es un cuentazo que quiere meter la gente para desacreditar la marcha y a nosotros (...) ¿Qué quieren? ¿Que yo me quede en mi casa, que Lourdes Flores no diga nada, que Víctor Andrés García Belaúnde no comente? No, esa gente no va a salir ni muertos, porque son partidarios de este Gobierno o se avergüenzan de que con su voto Pedro Castillo llegó a la presidencia. Entonces dicen ‘No, ahí están los políticos tradicionales, por eso no va la gente’. Bueno, ayer yo estuve en la marcha y la calle estuvo llena”, respondió.