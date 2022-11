Ejército admite alto índice de violencia contra la mujer

Documentos internos del Ejército confirman que la violencia contra la mujer perpetrada por efectivos de la institución es cada vez más frecuente y que se requiere adoptar medidas inmediatas. “Se continúa detectando personal militar con denuncias de maltrato a la mujer y los integrantes del grupo familiar, por lo que se exhorta a los Comandos a dar la indicación sobre la gravedad de la situación y ser rigurosos al tomar las medidas disciplinarias correspondientes”, señala uno de los informes a los que tuvo acceso La República.

Los informes llevan adjuntos los partes policiales que consignan los episodios de agresión de efectivos militares en agravio de sus parejas. Como el caso de Sargento Segundo EP Johan Pachau Ticona, quien agredió violentamente a S.J.Ch con puñetazos en la cabeza y el rostro. Pero Pachau fue más allá: “Fue agredida (S.J.Ch) psicológica y físicamente por el denunciante (Johan Pachau), recibiendo amenazas de muerte por parte de su pareja”, señala el parte policial.

El sargento de tercera EP César Gutiérrez Velarde, violando las medidas de protección a favor de su pareja J.O.Sh, la golpeó fuertemente en la cara. Cuando llegaron los policías para detenerlo, Gutiérrez, quien en ese momento vestía el uniforme del Ejército, se resistió, golpeó a los efectivos y pretendió fugar.

“El personal policial tuvo que usar la fuerza proporcional, colocarle grilletes de seguridad y subirlo al patrullero, donde continuó con sus agresiones (patadas) y vociferando insultos denigrantes hacia los efectivos policiales”, describe el parte policial.

Sin embargo, la frecuencia de este tipo de escenas violentas no parece disminuir. Por eso, en otro reporte, el Ejército señala: “Pese a la reiteración de las normas y disposiciones sobre el delito de violencia contar la mujer, existe personal militar que continúa (cometiéndolo), por lo que todos los Comandos en sus diferentes niveles deben tomar las medidas correctivas necesarias”.

De acuerdo con una investigación de La República, entre 2020 y lo que va del 2022, la Inspectoría General del Ejército ha registrado 194 casos de violencia contra la mujer por parte de militares en actividad. Es decir, cada cuatro días un militar agredió a su pareja.

El Ministerio de Defensa informó a este diario que en 2018 añadió responsabilidades a sus entidades para sancionar a los agresores, como la posibilidad de retirarles el arma. Sin embargo, estas se reducen a los actos cometidos dentro de la institución.

Por su parte, el Ejército justificó por qué las sanciones no eran más drásticas. “La institución siempre ha tenido una política preventiva en este aspecto, más que la acción correctiva. Al respecto, se sacan normas, directivas y todo tipo de documentos para que en todos los niveles de Comando se dé cumplimiento a este tipo de capacitaciones y charlas de forma permanente”, afirmó el jefe de Informaciones del Ejército, general EP Juan Monzón.

PUEDES VER: Faltan cascos y chalecos para efectivos del Ejército que luchan en el Vraem

Sin embargo, la misma entidad reconoce que estos esfuerzos no han logrado reducir la violencia estructural.

“Nos hemos dado cuenta que en la parte educativa hay un vacío”, afirmó la subdirectora de Recursos Humanos del Ejército, coronel EP Lourdes Barriga, A pesar de que hay una ley que recomienda formas de erradicar este tipo de violencia, esta no se cumple desde hace siete años.

La coronel Barriga reconoció que las charlas, conferencias y seminarios que se organizan cada cierto tiempo dentro de la entidad, no son suficientes para atacar la raíz del problema: la cultura castrense tradicional que otorga posición de poder al varón.

PUEDES VER: Hackeo de secretos militares del Ejército es muy grave

“Sanciones son muy leves”

Enfoque por Beatriz Ramírez, abogada

Hay un problema con el régimen disciplinario de las FF. AA.: No se ha adaptado a la Ley 30364, que es la norma marco contra la violencia de género. Y la responsabilidad es del Ministerio de la Mujer, porque de acuerdo a dicha ley, dicho despacho es el ente rector en materia de violencia contra la mujer. Y en el Texto Único Ordenado de la Ley 30364 dice que el Ministerio de Defensa tiene que incorporar lineamientos para prevenir la violencia y sancionar disciplinariamente estos casos, además de hacer efectivas las medidas de prevención de porte y tenencia de armas de su personal cuando agrede a otras personas.

El Ejército no solo no tipifica estas agresiones, si no que las sanciona levemente y no hacen efectivas las medidas de protección a la víctima. Muchas de ellas retiran la denuncia por el miedo a que la pareja vaya a sufrir una afectación económica.

Abusos documentados

Arriba, reporte policial y abajo, informe del Ejército. Ambos dan cuenta de actos de violencia.