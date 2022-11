Jefe de Sanipes, que habría llegado a Produce a través de Los Niños, sería blanco de amenazas

A inicios de año —para ser exacto en el mes de mayo— se conoció, a través de una denuncia periodística, que en el Ministro de la Producción se habría favorecido con empleo a allegados de Los Niños de Acción Popular, quienes actualmente son investigados por el Ministerio Público. Los legisladores habrían logrado, a través del ministro Jorge Luis Prado Palomino, que se nombre en puestos clave a personas cercanas a ellos.

Por aquel entonces, se sindicó a su exsecretario general Manuel Vásquez como el encargado de hacer las coordinaciones para favorecer a los recomendados de los congresistas de Acción Popular, sindicados como Los Niños. La denuncia fue acompañada de una serie de chat donde se reflejarían conversaciones entre el funcionario y el ministro Prado Palomino, donde se hablaba de puestos de trabajo con sueldos que superaban los S/ 15.000.

Este domingo 6 de noviembre, Cuarto Poder relató el caso de Pedro Saravia, actual jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), entidad que tiene como tarea normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola del país. Él habría sido uno de los allegados al círculo de Los Niños que habría sido favorecido con un puesto de trabajo, pero ahora sería blanco de amenazas.

De acuerdo a lo expuesto por el dominical, una nota de inteligencia que fue subida al sistema interno de la PNP en setiembre de este año, con acceso a la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), detalla que una fuente humana habría alertado sobre acciones con la finalidad de “callar o atemorizar” a un alto directivo del Ministerio de la Producción, en referencia a Pedro Saravia. El nombramiento se formalizó a través de una resolución que llevar la firma del presidente Pedro Castillo y el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado.

En tanto, Pedro Saravia ha sido funcionario de entidades públicas y privadas de Chimbote, así como simpatizantes de diversas fuerzas políticas, entre las que se encuentra Peruanos por el Kambio. En un diálogo sostenido entre el jefe de Sanipes y el ministro de la Producción, el primero le habría informado sobre presuntas presiones desde el Congreso de la República.

“Yo tengo todo el camino expedito con Panorama y con Cuarto Poder, porque ese pata no puede venirme chantajeando, haciendo lo que se le da gana con mi persona. Yo no me presto a ese juego. (…) Escúcheme, yo me voy a la calle y él se va del Congreso y se va a la cárcel”, relata el diálogo. Según Cuarto Poder, Saravia se habría referido a Darwin Espinoza.