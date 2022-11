Vladimir Cerrón: “No tiene sentido que se convoque una marcha pagando a los manifestantes”

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que los asistentes a la marcha “Reacciona Perú”, convocada para este sábado 5 de noviembre, recibirían un monto por participar en el referido evento. Según Lucas Ghersi, la movilización tiene como objetivo manifestar “la frustración de todos los peruanos que ya estamos hartos de la crisis política, del entrampamiento político”.

“Considero de que si se convoca una marcha pagando a los manifestantes no tiene mayor sentido, ¿no? A los manifestantes no les convendría que salga Castillo porque si no se les acaba el negocio”, dijo Cerrón Rojas.