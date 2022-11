RMP: Pedro Castillo insultó a los pacientes del Rebagliati

En el marco de la asistencia del presidente a la ceremonia por el aniversario del hospital Rebagliati y los gritos de disconformidad que recibió, Rosa María Palacios analiza la postura que tomó el mandatario.

Primero, explicó lo ocurrido durante el discurso de Castillo, por parte de personas que empezaron a gritar “Fuera, Castillo, fuera” y “Corrupto” .

“Mientras se desarrollaba la ceremonia, un grupo de pacientes que estaba en cola para sus consultas no recibió bien al presidente y no hay por qué criticarlos, porque cualquiera que haya ido al Rebagliati sabe lo que demora que te atiendan, sacar una cita, conseguir que te operen; no es la gente más feliz la que está en esa cola”, manifestó RMP.

Respuesta del presidente Castillo

Además, la letrada se refirió a las declaraciones que realizó el mandatario para defenderse de la reacción de la ciudadanía presente en la ceremonia.

“Los que gritaban afuera eran familiares de pacientes y pacientes, gente enferma, por eso va al hospital. ¿Ustedes creen que allá había una cúpula? (…) El presidente insultó a los pacientes. Lo pifiaron, sí; no es el primer presidente que recibe una pifeadera en EsSalud”, se refirió sobre la respuesta de Castillo, en la que asevera que “los que gritan afuera” ya no tienen oportunidad de “robarle al pueblo”.

“Lo mínimo que puedes hacer es decir: ‘Entiendo la situación de la gente, hemos pasado dos años de pandemia, la hemos pasado pésimo, porque tenemos un pésimo sistema de salud’. Y esto es el Rebagliati, el mejor hospital nacional que existe en EsSalud, el mejor nivel de atención; imagínense ustedes lo que es el SIS, el Minsa, salud pública, donde ni siquiera aportas y te tratan peor”, sostuvo.