Premier Aníbal Torres: “No pudieron con la vacancia; ahora tramitan una tercera”

Desde el distrito de Las Lomas, en Piura, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, arremetió una vez más contra los impulsores de la vacancia presidencial y aseguró que en un tercer intentó tampoco lo lograrán.

El premier aseguró que la oposición intenta dar un golpe de Estado con la ayuda de los medios de comunicación y del Ministerio Público para atacar al Gobierno de turno. No obstante, indicó que, con el respaldo de la ciudadanía, vigilarán a los opositores.

“No lo vamos a permitir, porque el pueblo ya no se deja engañar. No pudieron con el fraude en las elecciones, que no lo hubo; no pudieron con la vacancia; ahora tramitan una tercera y ahí están dando pena obligando a unos correligionarios a firmar el documento. Y eso atacará la dignidad de las personas”, sostuvo.

Premier aseguró que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Foto: Andina

Aníbal Torres llegó la mañana de este viernes al distrito de Las Lomas, en Piura, para realizar una supervisión al avance de las obras en la Institución Educativa 14926 El Partidor de Las Lomas, que cuentan con una inversión de más de 17 millones de soles.

Durante su estadía, diversos dirigentes y colectivos solicitaron una reunión con el premier para exigir la realización de proyectos relacionados de agua y desagües en su comunidad. Asimismo, un sector de la población solicitó respuestas sobre la ejecución del hospital de alta complejidad, pero no se pronunció sobre ello.