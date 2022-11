Lucas Ghersi: El que no note que el Perú está en la peor crisis de su historia reciente está ciego

René Gastelumendi habló con Lucas Ghersi, vocero de Reacciona Perú y uno de los organizadores de la próxima movilización, para conocer más detalles de la convocatoria que se ha compartido para marchar este 5 de noviembre.

En primer lugar, Ghersi explicó cuál es el móvil de la movilización: “La marcha no es contra una persona natural, no es una marcha contra Castillo; es una marcha a favor de resolver la crisis política. ¿Qué es lo que motiva esta marcha? Para nosotros es increíble, muy frustrante, que, habiendo cada vez más denuncias, más indicios de corrupción, siendo cada vez más grave el deterioro institucional del país, existiendo amenazas al Estado de derecho, el Congreso no sea capaz de ponerle fin a la crisis político, sino que parece paralizado por la inercia”, aseveró.

Además, agregó que la movilización tendrá como punto final el Congreso.

El Gobierno de Castillo como “apocalipsis”

Gastelumendi cuestionó el calificativo de “apocalipsis” atribuido al actual Gobierno por Lucas Ghersi en sus últimas declaraciones. En respuesta, el periodista resaltó el primer Gobierno de Alan García.

“Hay gente que está descontextualizando lo que dije para intentar desprestigiar la marcha. Yo por supuesto que conozco lo que fue el primer Gobierno de Alan García (…). Y eso fue, en ese momento, una situación que podíamos considerar apocalíptica, pero eso no significa que lo que esté pasando en el país ahora no sea un desastre”, sostuvo.

Luego, Gastelumendi mencionó el 30% de aprobación que tiene el presidente Castillo.

“La aprobación no es el termómetro para definir si hay un apocalipsis o no. Quien no reconozca que en este momento el Perú tiene la crisis más grave de su historia reciente no tiene ojos para ver”, manifestó.