Hildebrandt: “En caso de que nos libremos de Castillo, lo que quedará resolver es este remedo de país”

El periodista César Hildebrandt aseguró que la crisis en Perú no es solo política, sino nacional. En ese sentido, indicó que ese sería el problema a resolver en caso de que el presidente Pedro Castillo deje el cargo.

“En las circunstancias actuales, el Perú no tiene remedio. En la hipótesis de que nos libremos pronto de Castillo, como tendría que ser, lo que quedará por resolver es este remedo de país. Es mi país, lo sé, y el patriotismo es un bálsamo, también lo sé. Y el antipatriotismo se ve con desprecio y los pelotones de fusilamiento de las redes sociales rastrillan sus armas al unísono, eso es sabido. Pero me importa un comino y lo diré de nuevo: En las circunstancias actuales, el Perú no tiene remedio”, dijo Hildebrandt en su columna semanal.

En ese sentido, el hombre de prensa aseveró que, “donde miremos, allí están la hiedra venenosa del caos, la violencia, la corrupción, el oportunismo y la hipocresía”.

Justicia

Hildebrandt calificó de “ridículo más hilarante de los últimos años” el hecho de que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez se hayan enterado de la suspensión de la colaboración jurídica con la Fiscalía de Brasil en el caso Odebrecht.

“Los de Odebrecht, respaldados por los fiscales brasileños, no hablarán más hasta que el Perú termine de resignarse a las migajas y desista de cualquier otro resarcimiento”, apuntó.

También se refirió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien catalogó de “una señora tan dudosa como su hermanita” la jueza Emma Benavides, investigada por presuntamente favorecer a narcotráficos a cambio de coimas.