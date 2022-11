Eduardo Ferrero: La OEA viene para analizar la situación del país, no para dar una sentencia

René Gastelumendi conversó con Eduardo Ferrero, exministro de Relaciones Exteriores, acerca de la misión de la OEA en el Perú y de qué tratará.

“Hay que destacar que la misión viene para analizar la situación del país, no viene para componer el país, no viene para dar ninguna sentencia; esto no es un juez. Es una misión de cancilleres que vienen a analizar la situación e informar de ello al Consejo Permanente de la OEA, el cual examinará el informe y eventualmente adoptará algunas decisiones”, manifestó.

Sobre las facultades de la OEA

Además, agregó que lo que se concluya en la OEA no es “vinculante para el Estado peruano”.

“Hará recomendaciones, pero no puede entrar a dar opiniones jurídicas sobre el sistema jurídico peruano. Interpretar, por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución, le corresponde hacerlo a las autoridades legítimas peruanas”, expresó.

Asimismo, añadió que estas sugerencias no entrarán en detalles y que también podrían realizar diagnósticos, pero “sin interferir en asuntos internos”.

“Pueden dar recomendaciones con la seguridad de que lo que ellos digan sean solamente recomendaciones y no actos que obliguen al Gobierno, al Congreso y en general al Perú, porque eso sería entrar en temas de soberanía nacional”.