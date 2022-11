Denuncian que Bruno Pacheco solicitaba S/ 200.000 para ocupar jefatura de la DINI

No dejan de llegar acusaciones al círculo cercano del Ejecutivo. El general en retiro Wilson Barrantes reveló el último miércoles 2 de noviembre que Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio, le pidió S/ 200.000 para permitir que ocupe la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

De acuerdo con la versión brindada por Barrantes Mendoza a RPP, a finales del año pasado, el propio presidente Pedro Castillo lo llamó para ofrecerle el cargo en la DINI, pero que Pacheco interpuso condiciones para llevar a cabo su designación.

El general (r) asegura que en primera instancia no se le pidió dinero, sino que lleve como director ejecutivo a alguien recomendado por el exsecretario. “A mí me causó extrañeza porque conozco a esa persona y no tenía el perfil para el cargo, y le dije que no”.

Tras esa negativa, fue convocado a una nueva reunión en el distrito del Rímac, a la que fue acompañado por el mayor del Ejército Omar Roldán. Afirma que, en dicho encuentro, ya no se le pidió colocar a otra persona en la institución, pero si un pago de 200.000 soles.

“Ahora entendemos, después de que ha salido, que estos colaboradores eficaces habrían tomado conocimiento de pago a gente de dinero a través de planillas de gastos reservados de la DINI, entonces entendemos que el impedimento para que nosotros fuéramos a hacernos cargo de esa responsabilidad (jefatura), era justamente que lo que estaban viendo de por medio era dinero. Lo que estaban exigiendo era eso”, agregó en diálogo con el citado medio.

Beder Camacho, sindicado por Barrantes como acompañante de Pacheco en las citas que tuvieron, admitió el encuentro, pero negó que se le pidió plata.

“Yo le voy a mandar su carta notarial al señor Barrantes para que se retracte de lo que está diciendo. En ningún momento Beder Camacho le ha solicitado un sol”, declaró para Canal N.

Cercano a Perú Libre

Es necesario recordar que Barrantes Mendoza tuvo cercanía con el partido que llevó a Castillo Terrones a la presidencia de la República.

Una vez finalizadas las elecciones del 2021, se le encargó el proceso de transferencia del Ministerio de Defensa. En el 2016, postuló al Congreso de la República con Perú Libertario, hoy Perú Libre.

DINI niega pagos a Cerrón

Mediante un comunicado a la opinión pública, la DINI negó el desembolso de S/ 40.000 a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, por el concepto de “agente encubierto”, como informó un supuesto colaborador eficaz al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

“Es falsa la información vertida por un presunto colaborador eficaz respecto a que la Dirección Nacional de Inteligencia habría realizado pagos ascendientes a la suma de S/ 40.000 soles bajo la condición de ‘agente’ al señor Vladimir Cerrón o al señor Richard Rojas. Asimismo, bajo ningún concepto han recibido pago alguno”, detallaron en la misiva.