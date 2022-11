César Hildebrandt a Pedro Castillo: “Usted no es de izquierda, sino un cero a la izquierda”

El periodista César Hildebrandt nuevamente criticó al presidente de la República, Pedro Castillo. En la última edición de su podcast semanal, este calificó al jefe de Estado como “un cero a la izquierda”. Su comentario se dio luego de cómo los medios internacionales ilustraban el mapa político de la región de América Latina tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil durante el último domingo.

“El País salía con: ‘El triunfo de Lula, son cinco países que tienen gobiernos de izquierda’ . Y por supuesto, no estaba incluido el Perú. Al Perú no lo contaban porque usted, señor Castillo, no es de izquierda, usted es cero a la izquierda ”, expresó el último lunes en su programa por internet.

En otro momento, el periodista Hildebrandt Pérez-Treviño cuestionó al mandatario de la nación luego de que no se lograra concretar la compra de urea.

No obstante, el último martes, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) concedió un plazo extra a la empresa paraguaya Direcagro para la presentación de la carta fianza.