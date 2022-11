Marcha del 5 de noviembre será nacional y de convocatoria abierta

A días del arribo de una Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú para atender la crisis política, este sábado 5 de noviembre habrá una marcha nacional y de convocatoria abierta contra el entrampamiento político y por la búsqueda de una salida con nuevas elecciones generales.

El punto de encuentro será el Paseo de los Héroes Navales, en el centro de Lima, a partir de las 2.00 de la tarde.

Lucas Ghersi, miembro del comité organizador, refirió que la convocatoria es abierta. Serán bienvenidos los peruanos de todas las tendencias políticas, los independientes, los jóvenes. Dijo, a la vez, que participarán muchos gremios, entre ellos mencionó a los comerciantes de Gamarra, del Mercado Mayorista de Frutas y la Confederación de Trabajadores del Perú.

“La convocatoria se está haciendo a nivel nacional, todas las ciudades importantes del país van a tener una marcha. Se va a manifestar la frustración de todos los peruanos que ya estamos hartos de la crisis política, del entrampamiento político. El Congreso tiene un incentivo perverso: si yo no hago nada, entonces no hay adelanto de elecciones ni vacancia ni acusación constitucional... se mantiene el estatus quo, sigo cobrando mi sueldo, no pasó nada”, cuestionó Ghersi.

Agregó que el mensaje que darán el día de la movilización es que no es aceptable no hacer nada y que es necesario buscar una salida a la crisis política. De lo contrario, consideró, se puede terminar la democracia y el Estado de derecho.

“Lo que se busca es que se vayan todos. Tiene que caer este presidente, caer la vicepresidenta y luego se convoca a una nueva elección general, esa es la única salida limpia. Es inviable que se mantenga Dina Boluarte como presidenta. Es inviable que haya una elección solo del presidente del Congreso. Todo eso es inviable. La salida es la renuncia, destitución, vacancia de Pedro Castillo y Dina Boluarte y que haya nuevas elecciones generales”, insistió Lucas Ghersi.

El comité organizador de esta movilización lo integran el exmiembro del GEIN José Luis Gil, el vicealmirante (r) Francisco Calixto, la periodista Claudia Toro, la representante de las víctimas de la violencia armada Gisela Sánchez y el propio Lucas Ghersi.

Por su parte, Jorge del Castillo confirmó la participación del Apra en esta marcha.

“La directiva del Apra ha acordado participar y con mucho gusto estaremos ahí, saldremos de Alfonso Ugarte hacia el Paseo de los Héroes Navales”, declaró el excongresista.

Sostuvo que esta marcha se convierte en una presencia popular en víspera de la llegada de la misión de la OEA, la misma que, según estimó, deberá tomar nota sobre este acto ciudadano.

También precisó el carácter no vinculante de dicha misión, de manera que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso no tienen que aceptar lo que diga la OEA, pero sí tratar con respeto y consideración porque es una comisión de alto nivel.