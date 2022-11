Hildebrandt a Castillo: “Presidente por elección popular y ojalá pronto exmandatario por decisión propia”

El periodista César Hildebrandt volvió a criticar al gobierno del presidente Pedro Castillo luego de que no se lograra concretar la compra de urea. El cuarto proceso iba a ser declarado desierto; sin embargo, este martes se otorgó un plazo adicional a la empresa paraguaya Direcagro para la presentación de la carta fianza.

“Don Pedro Castillo, presidente de la República por elección popular y ojalá que pronto expresidente por decisión propia. ¿No le da vergüenza presidir un Gobierno que no puede comprar urea? ¿De verdad no le da vergüenza? Ya no le digo que no le dé vergüenza gobernar bien, hablar bien, pensar indispensablemente normal. (…) ¿No le da vergüenza tener gentuza en su entorno, amigos delincuentes, canallas fugitivos, exministros de paradero desconocido? No, no le da vergüenza”, dijo Hildebrandt en su podcast semanal.

En relación con la visita de una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú, el hombre de prensa aseveró que el organismo internacional “no se va a prestar a limpiar al señor Castillo”.

Izquierda

En otro punto de su programa por internet, el periodista César Hildebrandt se refirió a cómo la prensa internacional ilustró el mapa político de la región latinoamericana tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

“El País salía con ‘el triunfo de Lula, son cinco países que tienen gobiernos de izquierda’. Y por supuesto no estaba incluido el Perú. El Perú no lo contaban porque usted, señor Castillo, no es de izquierda, usted es cero a la izquierda”, dijo Hildebrandt.