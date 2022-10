Luis Quito depositó US$ 70.000 de manera fraccionada a expareja de exministro Jorge López

Semanas atrás se conoció que la expareja del exministro de Salud Jorge López había recibido fuertes montos de dinero de manera fraccionada por parte de trabajadores del Minsa, así como US$ 70.000 dólares del empresario Luis Quito.

Recientemente, se conoció que Quito también realizó la entrega de dinero por medio de varios depósitos, práctica conocida como ‘pitufeo’. El dominical “Punto Final” reveló que Dervy Apaza Meza, exconviviente de Jorge López, recibió US$ 40.000 en cuatro transferencias de US$ 10.000 cada una en la mañana del 23 de agosto. Luego, en la noche del mismo día, obtuvo tres depósitos más del mismo monto, con lo que completó los US$ 70.000.

De acuerdo con Apaza, el monto recibido de parte del doctor Luis Quito corresponde al pago por la venta de un tomógrafo que recibió de su expareja. Con los más de S/ 300.000 soles que obtuvo en total, concretó la compra de un departamento en el distrito de Jesús María.

Tras la difusión del reportaje de Latina, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Jorge López, en su condición de ministro de Salud, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

Posteriormente, miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder incautaron el departamento que adquirió Apaza Meza por el tiempo que duren las investigaciones sobre la procedencia del dinero que se empleó para su compra.

Tomógrafos malogrados

Punto Final reveló además que la socia de Luis Quito, Elda Barrientos Llashag, es dueña de Medical Rent, una empresa que brinda el servicio privado de tomografía dentro del hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores.

Dicho hospital —administrado por el Ministerio de Salud— cuenta con su propio tomógrafo; sin embargo, se encuentra malogrado. Es por ello que la empresa de Luis Quito brinda el servicio particular a los pacientes del nosocomio por medio de un convenio.