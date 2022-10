Un 51% respalda que fiscal de la Nación haya presentado la denuncia contra Pedro Castillo, según IEP

El 51% de encuestados aprueba que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, haya presentado la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Así lo reveló la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada este domingo en La República.

Por otro lado, un 39% no respalda la presentación de dicho recurso por parte de la fiscal de la Nación contra Castillo Terrones ante el Congreso de la República. Mientras que un 4% no sabe o no opina sobre el tema.

Como se informó, el 11 de octubre, Benavides Vargas presentó ante el Parlamento la denuncia constitucional por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Ella imputa al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

Esta denuncia también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Pedro Castillo: aumenta percepción de que está involucrado en actos de corrupción

Otro detalle que se aprecia del estudio de IEP —efectuado en alianza con el diario La República— es que un 59% de peruanos considera que el jefe de Estado se encuentra inmerso en actos de corrupción. Mientras tanto, un 27% rechaza ello y tan solo un 14% de encuestados no sabe y no opina.

Ficha técnica

El estudio de IEP tiene una muestra de 1.208 entrevistados, la cual fue realizada a personas mayores de 18 años a nivel nacional. Esta se llevó a cabo desde el 22 hasta el 27 de octubre y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la situación nacional, así como un nivel de confianza del 95%.