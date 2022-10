Kelly Portalatino sobre pagos a su empresa familiar: “Último contrato ha sido en el 2020”

Con información de Vanessa Sandoval/URPI-LR

La parlamentaria de Perú Libre y ahora ministra de Salud, Kelly Portalatino, se pronunció este sábado respecto a los cuestionamientos que se ciernen en su contra luego de que se descubriera que la empresa Consorcio e Inversiones EPA, dirigida por su padre, Ermitanio Portalatino Ambrocio, se encontraba facturando con diversas municipalidades pese a contar con una inhabilitación para contratar con el Estado hasta el 2024.

Ante ello, la funcionaria negó tener vinculaciones con dicha compañía y aseguró que los negocios de su familia no causan perjurio al Ejecutivo. “Como congresista y ahora como ministra, en ningún momento se está infringiendo y en ningún momento va a generar ningún dolo administrativo ni mucho menos de esa naturaleza”, aseveró la legisladora para La República.

“Lo que yo cuento es lo que he registrado a través de la declaración jurada, no tengo empresas privadas, no soy socia o dueña de la empresa que mencionan, solicito que se pida a la OSCE de cuándo han sido los contratos obtenidos con el Estado. Tengo información oficial que el último contrato ha sido en el 2020 antes de asumir la labor como parlamentaria”, indicó la congresista de Perú Libre.

Según Portalatino, los pagos que ha registrado esta empresa corresponderían a transferencias realizadas por el Estado en busca de la regularización de las obras efectuadas por esta. La titular del Minsa aseveró que se trata de “contratos de años anteriores” y negó que estos se hayan emitido después de su designación como legisladora en el 2021.

Asimismo, negó que su elección como ministra de Salud corresponda a una elección política. “Yo vengo a trabajar para la población”, concluyó para este medio.