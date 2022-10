Kelly Portalatino: empresa familiar fue inhabilitada, pero antes adjudicó contrato que vencía en el 2022

El pasado 19 de febrero, la empresa familiar de la ministra de Salud, Kelly Portalatino, denominada consorcio e inversiones EPA y representada por su padre Ermitanio Portalatino, adjudicó junto a la compañía ERJ Consultores & Constructores, un millonario contrato con la municipalidad distrital de San Isidro.

Se trata del “servicio de rehabilitación e instalación de carpeta asfáltica en caliente” , valorizado en 1 921 442 de soles. El contrato al que La República tuvo acceso señala que ambas empresas conformaron el Consorcio Nuevo Horizonte, cuyo representante es John Aguilar Herrera, socio del padre de la flamante ministra.

Bajo respaldo de Ermitanio Portalatino, el socio Aguilar Herrera firmó el contrato n.° 017-2021- MSI, el cual tenía previsto finalizar en el mes de febrero del 2022.

Fin del contrato que adjudicó la empresa familiar de Portalatino.

Documentos falsos

Sin embargo, el 9 de agosto del 2021, el OSCE sanciona a la empresa familiar consorcio e inversiones EPA, por presentar documentos falsos a las entidades en busca de obtener la buena pro en proyectos del Estado.

“Presentar documentos falsos y/o adulterados a las entidades como al Tribunal de Contrataciones del Estado o Registro Nacional de Proveedores (....) Presentar información inexacta a la OSCE y a la Central de Compras Pública-Perú Compras” , dice el portal de proveedores.

Su castigo inicia desde el 9 de agosto del 2021 y termina el 2024. Si bien el impedimento ocasionó que la empresa de la familia Portalatino ya no obtenga contratos, esto no fue obstáculo para que en sus cuentas no ingrese dinero del Estado.

Sanción a la empresa de la familia de Kelly Portalatino

Ganancias

El portal de Transparencia del MEF da cuenta que John Aguilar Herrera, socio de Ermitanio Portalatino, cobró más de un millón de soles por la ejecución de la obra de San Isidro.

En tanto, la empresa de la ministra cobró un monto de 433.814 soles por haber mantenido contratos en años anteriores, pero que fueron girados en el 2022.

La municipalidad de Punta Negra le giró a la familia Portalatino un monto de 299.730 soles. Le sigue la comuna de Nuevo Chimbote, que abonó un total de 79.303 soles. Se suma, además, la entidad de Cerro Colorado, que canceló 47.395 soles.

Familia de ministra de Salud, Kelly Portalatino, registra contratos con el Estado. Foto: La República

Versión

Al respecto, Kelly Portalatino negó que exista un presunto conflicto de intereses por los montos que ingresaron a las cuentas de la empresa de su familia.

“En ningún momento está infringiendo o está generando un dolo administrativo. La información se ha registrado en la declaración jurada. No tengo empresa privadas. El último contrato ha sido en el 2020 antes de asumir en el Parlamento ”, dijo la ministra.

“Los aportes son de contratos de años anteriores. Desde mi designación parlamentaria, la empresa no ha contratado con el Estado”, añadió.