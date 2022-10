Harold Forsyth: “Visita de cancilleres demuestra que el Perú tiene peso en la comunidad internacional”

Este viernes 28 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer la lista de integrantes del Grupo de Alto Nivel que visitará nuestro país con el objetivo de analizar la situación política del Perú y brindar su apoyo “mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático”.

Cinco cancilleres estarán en territorio nacional: Santiago Andrés Cafiero (Argentina), Eamon Courtenay (Belice), Juan Carlos Holguín (Ecuador), Mario Adolfo Búcaro (Guatemala) y Julio César Arriola (Paraguay). Ellos estarán acompañados de Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia; Christian Guillermet, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; y Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay, quien vendrá en representación de la Secretaría General de la OEA.

En entrevista para La República, Harold Forsyth, representante permanente de Perú ante la OEA, aseguró que esta visita de los cancilleres demostraría que nuestro país “tiene peso en la comunidad internacional” y descartó que sea “un triunfo del Gobierno” de Pedro Castillo, quien solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana.

—¿Por qué la OEA eligió a los cancilleres de estos países?

—El Consejo Permanente es el que toma la decisión. Esas decisiones normalmente se toman a través de negociaciones sobre ellos y naturalmente tienen que ver con estados miembros de la OEA que han manifestado interés en participar. El Perú está fuera de este proceso porque no formamos parte del Grupo de Alto Nivel.

—¿Se tiene una fecha aproximada para la visita de estos cancilleres?

—Espero que ocurra rápido, pero no creo que sea la próxima semana, como se ha dicho, porque tratándose de una delegación de Alto Nivel puede ser complicado cuadrar las agendas de los cancilleres y vicecancilleres, depende de lo que ocurrirá.

—Pero en noviembre, deben venir, seguro....

— En noviembre de todas maneras. Inclusive debería ser la primera quincena de noviembre . No creo que se atrase más.

—¿Cuán importante será la visita de estos miembros que buscan el diálogo?

—Cuando hablamos de la OEA debemos pensar en los países que han tomado la decisión. 34 países aprobaron la resolución que da vida a este grupo de alto nivel y el deseo por aclamación y por unanimidad. La importancia que tiene esto, la visita (de los cancilleres), es que el Perú tiene un peso específico en la comunidad internacional y en los asuntos latinoamericanos. Eso es bueno para todos.

—Pero esta visita se originó con una solicitud de Pedro Castillo...

—Hay un obvio reconocimiento de que estamos atravesando momentos complicados. No somos la excepción en América Latina y en el mundo. Esto en ningún caso puede ser visto como un triunfo del Gobierno del Perú. Si hay un triunfador, es el país, porque los peruanos y las instituciones tendrán la oportunidad de expresar libremente su opinión a este Grupo de Alto Nivel y estoy seguro de que las entrevistas de ellos abarcaran a todos los interesados.

Secretario de la OEA, Luis Almagro, solicitó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente tras pedido de Pedro Castillo. Foto: OEA

—Rafael López Aliaga dijo que accedería a reunirse con el grupo de la OEA. ¿Es posible una reunión con la oposición y el Ejecutivo juntos?

—Mi amigo Rafael no es congresista, sino alcalde electo, pero imagino que puede ser un buen interlocutor. No lo sé porque la preparación de la agenda y los diversos detalles de la visita no son responsabilidad del Perú ni de sus autoridades, sino de los propios integrantes de este Grupo de Alto Nivel. Estoy seguro de que la idea será que tengan un encuentro amplio para lograr una visión amplia .

—Para la CIDH, la acusación constitucional, vacancia y disolución son tres problemas que debilitan al Perú. ¿La OEA también revisará estas prerrogativas?

Esa fue la conclusión del comisionado del relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón. La opinión ya no solo es de él, sino de la CIDH en su conjunto. Cabe imaginar que el Grupo de Alto Nivel aboque esa temática, pero no podemos decirlo ni saberlo, eso es potestad de ellos. Cuando vengan, decidirán cuál es su interés y en qué van a incidir.