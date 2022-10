RMP: En el gobierno de Vizcarra primó la visión de responsabilizar al paciente por su contagio

Rosa María Palacios se refirió al decreto que oficializó el levantamiento del estado de emergencia por el COVID-19.

En primer lugar, aseveró que debido a que la COVID-19 todavía se mantiene vigente, el Gobierno debe encargarse de realizar políticas públicas vinculadas al ámbito de salud, laboral, entre otros.

Además, recordó los picos de contagio que hubo en el país durante la primera ola.

“Los meses en los que los peruanos fuimos peor manejados por el Estado peruano fueron los meses de marzo y abril. Un encierro masivo, un encierro que le costó al Perú -40% de PBI, ¿y para qué sirvió? Para poco (…) porque el Gobierno de Vizcarra decidió que la visión del castigo, la visión punitiva, la visión de hacer responsable al paciente por su enfermedad era la que tenía que primar.

Sobre la gestión contra la pandemia

También agregó que en esa temporada hubo aglomeraciones en los mercados y bancos debido a la escasa cantidad de horas que se tenían al día para hacer compras y recoger los bonos que el Estado entregó.

“El 60% de país no tenía una cuenta bancaria, el 30% de las personas que viven en zonas urbanas no tiene refrigeradora y tenían que salir a comprar comida todos los días. Y el Estado los obligó a aglomerarse, porque no les daba la gana de establecer que el toque de queda no podía regir para la compra de alimentos, como no rigió en ninguna parte del planeta, salvo en el Perú. Y ese es el origen de la primera ola, de los picos de la primera ola”, sentenció.