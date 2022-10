Hijo de congresista Alex Paredes contrató con el Estado pese a prohibición

De acuerdo a registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el hijo del congresista Alex Paredes Gonzales contrató con la Municipalidad de Arequipa, pese a que la norma lo prohíbe.

El artículo 11 de la Ley de Contrataciones estipula que el cónyuge, conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad del presidente, los vicepresidentes y los congresistas no pueden contratar con entidades del Estado.

El hijo de Alex Paredes es Manuel Alfredo Paredes Aranzamendi y tiene primer grado de consanguinidad con el legislador. Es ingeniero industrial de profesión y prestó sus servicios a la Municipalidad de Arequipa en cuatro oportunidades, mediante órdenes de servicio entre el 2021 y 2022 .

Las mismas están registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y, según el detalle, la primera fue en 2021, cuando el parlamentario arequipeño ya había asumido funciones como tal.

En relación al tema, La República consultó al congresista Alex Paredes, pero se negó a declarar sobre el caso y dijo que no se pronunciará al respecto. Escuetamente, señaló que no se le podía obligar a hablar sobre temas personales. “Sobre ese tema no voy a hablar ni aquí ni en Lima (…) es un tema personal”, dijo.

Las órdenes de servicio

La primera contratación de Manuel Paredes Aranzamendi fue en septiembre de 2021 y, por la misma, se le pagó S/ 4.000. Según el buscador de proveedores del Estado, fue contratado para realizar la sistematización de información para el proceso de formulación del plan local de cambio climático de la provincia de Arequipa.

La segunda orden corresponde a noviembre del 2021 y se le pagó 6.000 soles . En este caso, hizo un servicio de consultoría para el levantamiento de información y actualización de indicadores para el plan de gestión ambiental de residuos sólidos.

La tercera orden alcanza 6.000 soles en febrero de este año . El contrato fue “por el servicio temporal de consultoría de sistematización de diagnóstico y plan de manejos del Pigars”.

La cuarta orden también totalizó 6.000 soles y se dispuso en julio de este año . En este caso, se le encargó una consultoría para formular propuesta de Pigars. En total, el familiar del legislador percibió 22.000 soles.

Las contrataciones de Paredes Aranzamendi figuran en el Seace y, en este mismo portal del Estado, se hace hincapié en que dicho ciudadano está inmerso en el impedimento estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado. Incluso en la misma página web aparece el vínculo familiar que tiene.