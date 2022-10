RMP: “Nadie duda de la imparcialidad de César San Martín, solo el fiscal Vela”

En primer lugar, Rosa María Palacios se refirió al fiscal Rafael Vela y sus acciones contra el juez supremo César San Martín.

“El señor Vela no quiere por nada que esté presente en la sala, que tiene que resolver la casación presentada por Ollanta Humala y Nadine Heredia”, dijo.

“¿En esta casación qué se va a discutir? (...) Si las donaciones de campaña, antes del 2019, por sí mismas constituyen delito o no, aun cuando no hayan sido declaradas. La tesis central del caso contra Humala y Keiko Fujimori es que toda donación de campaña no reportada a la ONPE tiene procedencia ilícita y que, por lo tanto, hay una sospecha de que esa recepción constituye lavado de activos, pero más aún en el caso de Odebrecht”, continuó.

Además, agregó que, pese a que el fiscal se ha manifestado en contra del juez supremo, la corte lo defendió debido a que “nadie duda de la imparcialidad de César San Martín, salvo el doctor Vela”.

Sobre el Gabinete en la Sombra

Rosa María Palacios comentó el reciente dictamen de prisión preventiva de 30 meses para Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo, investigados por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

“Contra Alejandro Sánchez Sánchez se ha reservado porque está no habido, pero se prevé que, estando no habido, obviamente, si lo capturan, pasará inmediatamente a prisión preventiva”, expresó.