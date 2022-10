Congresista Edwin Martínez: “Yo ya firmé la nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo”

Arequipa. El congresista Edwin Martínez sostuvo que ya firmó la nueva moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Yo ya firmé este nuevo pedido de vacancia en contra de Pedro Castillo. Hoy está demostrado que no tiene capacidad, no tiene autoridad, no tiene el conocimiento para gobernar, por lo tanto, es un presidente que le está haciendo mucho daño al país”, dijo.

Martínez sostuvo que una vez que se llegue a vacar a Pedro Castillo debe asumir Dina Boluarte, ya que asegura que la denuncia constitucional en su contra no va a prosperar porque no hay dolo en su actuar cuando firmó un documento mientras aún era presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac.

Asimismo, indicó que si aceptara que se convoquen a nuevas elecciones seria como aceptar que el Parlamento está trabajando mal. “El Congreso no está trabajando mal, las leyes que se están aprobando son leyes que benefician al país. No se ha hecho ninguna ley que tenga orientación a un lobby”, aseveró.

Al ser consultado por la poca aceptación del Congreso dijo que a donde va recibe el cariño de la gente. “De un restaurante nunca me han botado”, dijo en clara referencia a Pedro Castillo, quien fue rechazado en un establecimiento en Arequipa.

Respecto a la próxima visita de la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que es positivo para que se verifique lo que viene ocurriendo en el país. “Antes culpaba al Congreso, ahora al Ministerio Público” mencionó en referencia al presidente.

Por último, agregó que trabajan en los votos para que este nuevo pedido de vacancia prospere.