RMP sobre Castillo: Un informe (de la OEA) lo único que hará es exponer sus delitos a nivel continental

En su más reciente columna para La República, la periodista Rosa María Palacios consideró que la llegada de una misión de la OEA —y su posterior informe— expondrá a nivel internacional los presuntos delitos y cuestionamientos que se le atribuyen al presidente Pedro Castillo.

“Llamar a la OEA para pedir auxilio democrático, cuando tu conducta no es democrática (ver la larga lista de ataques a la prensa), es como pedirle a un pirómano que apague un incendio. Una visita e informe de una misión, lo único que hará por Pedro Castillo es exponer sus delitos a nivel continental. No hay forma de que no se consigne ello”, escribió.

Esto debido a la sesión extraordinaria de la OEA, donde se acordó respaldar el gobierno de Pedro Castillo y activar la Carta Democrática a fin de preservar la institucionalidad. Tras esta decisión llegaría una misión del organismo internacional a nuestro país.

Rosa María Palacios destacó que, en medio de este panorama, algunos de los parlamentarios señalados como “Los niños” ya se han sumado a firmar la moción de vacancia del Congreso para intentar “zafarse de la cárcel segura”. Asimismo, analizó cuál es la situación de esta iniciativa promovida por el legislador Edward Málaga.

“¿Llegará Málaga a juntar los 87 votos? Todavía es muy temprano para saberlo y, en todo caso, lo hemos dicho también en esta columna, el camino de una interpretación subjetiva de ‘incapacidad moral’ no es el correcto dentro de las causales objetivas de vacancia”, señaló.

Finalizó indicando que existe una desesperación en el Gobierno y consideró que si bien “el destino de unas nuevas elecciones es todavía muy incierto, pero que habrá cambios, los habrá”.