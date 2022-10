Geiner Alvarado recibió 20.000 soles cuando aún era ministro del MTC, según empresario

El programa de “Cuarto poder” difundió una entrevista con el empresario Alberto Yangali, quien sostiene haberle pagado la suma de 20.000 soles al exministro de Transportes y Comunicaciones Geiner Alvarado cuando aún este se desempeñaba en la cartera ministerial del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la información que brindó el dominical, la versión del empresario toma mayor relevancia luego de que el propio Geiner Alvarado reconociera en la Comisión de Fiscalización que su arraigo laboral se establece con Alberto Yangali.

El representante de 16 buses de transporte urbano sostiene que contrató a Alvarado para que lotice cuatro hectáreas de su terreno por un monto de 70.00 soles y que le dio un “adelanto” (20.000 soles) a finales de agosto.

“Puedo decirle a él que le he dado la plata. Testigos hay, dos trabajadores que operan una máquina ahí (…). Cuando me entero de los problemas que tiene, es difícil decirle ‘no vamos a hacer el trabajo porque le adelanté’”, expuso el empresario.

“Yo he consultado a varios ingenieros. Me querían cobrar bastante. 200.000 soles mínimo me querían cobrar. Él me cobraba 70.000 soles por el mismo trabajo”, añade.

No conocía a Geiner Alvarado

Yangali reconoció, además, que desconocía en primera instancia que el ingeniero que había contratado era Geiner Alvarado.

“Me cité con el ingeniero, llegó al terreno, le expliqué. En ningún momento he pensado que es ministro. (…) Cuando me encontré con el señor, no tenía pinta de ministro. Vino en buzo. Después conversé con él y le dije ‘ingeniero, usted es ministro’. Me dijo ‘sí’. No tengo problemas, soy profesional”, sentenció.