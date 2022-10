Gobernadora de Arequipa colocó como asesora a servidora que no tenía perfil

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez sigue sacándole la vuelta a las normas para mantener a cómo dé lugar a su entorno. Antes recicló al médico Christian Nova Palomino de asesor FAG a asesor de la Gerencia Regional de Infraestructura, para no acatar la disposición de retirarlo como resolvió el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Ahora Nova es nuevamente titular de la Gerencia Regional de Salud.

Esta vez la autoridad hizo lo propio con Fanny Lizeth Briceño Andia, la esposa de un colaborador suyo Miguel Espinal, asignado en la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad. Hasta hace poco, Briceño ejerció el puesto de subgerente de Atención a las Personas con Discapacidad de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Sin embargo, la Contraloría General de la República, observó su designación y ordenó retirarla. Pero Gutiérrez la colocó como asesora de gobernación I. Además dispuso que ejerza funciones en la misma área donde no cumplía los requisitos. Mediante el memoramdum N°315- 2022 del 7 de octubre, Gutiérrez comunica a la titular de la GRDIS, Patricia Mendoza Gaimes, que “Briceño Andia (…) a partir de la fecha se le han asignado funciones en la Subgerencia de Atención a las Personas con Discapacidad”. Justamente el 19 de octubre, Gutiérrez junto a Briceño presidieron la ceremonia por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En las fotos de la actividad aparecen ambas junto a los agasajados. Fuentes del GRA indican que Briceño no dejó de ocupar la oficina de dicha subgerencia.

Contraloría determina que el curriculum vitae de la servidora no cumplía con lo exigido por el Manual de Organización y Funciones (MOF). No contaba con experiencia en la especialidad o en programas de promoción o atención de las personas con discapacidad.

Briceño solo indicó que tenía expertiz en manejo de combustible, personal y en prevención de accidentes en el Ala Aérea N°3 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La influencia de su esposo, Miguel Espinal, pesaría en su permanencia. Espinal realizaba otras funciones a su cargo como apoyar al Comité de Damas que preside la madre de la gobernadora, Juana Canahuire.

El gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, sostuvo que la gobernadora le dio la encargatura y no la designación justamente por no cumplir el perfil. “Los requisitos para esas gerencias son difíciles de cumplir. Imagino que si lo cumple para ser asesora”, sostuvo. Negó que se esté sacando la vuelta a lo dispuesto por Contraloría. v

“Se saca la vuelta a las normas”

Harberth Zúñiga, consejero regional

La funcionaria tiene un antecedente de que no cumple el perfil, con mayor razón la gobernadora regional no debería ponerla en su entorno de sus asesores. Además no se puede delegar facultades administrativas a un asesor habiendo encargados para ello. En la función pública todo está escrito y no esta para sacarse la vuelta. Hay una tendencia para beneficiar ante posiblemente un compromiso que desconocemos. Si no cumple debió retirarse de la Región. No se está priorizando el interés público sino “el beneficio de mi grupo”.