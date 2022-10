Rafael López Aliaga dice que sí accedería a reunirse con comisión especial de la OEA

Accede. Rafael López Aliaga, electo alcalde de Lima tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, afirmó que sí se reuniría con el “grupo de alto nivel” que enviará —próximamente— la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que esta entidad respaldara al Gobierno del presidente Pedro Castillo en su solicitud de activar la Carta Democrática Interamericana.

En declaraciones a la prensa, el fundador de Renovación Popular también cuestionó el desempeño del canciller César Landa, quien viene siendo interpelado en el Pleno del Parlamento para responder sobre la política exterior del país.

“ Sí accedería (a reunirme con Comisión Especial de la OEA) para informarle . Creo que hay que darse cuenta de lo obvio, que el señor canciller César Landa no diga la verdad en Roma, que Pedro Castillo no va porque está investigado por corrupción”, manifestó.

En otro momento, Rafael López Aliaga consideró que la OEA debería “ampliar su espectro porque no vienen a investigar la corrupción de nuestro país”. Esto, en referencia a las siete investigaciones que tiene Pedro Castillo en la Fiscalía.

“ Qué raro que la OEA se haga de la vista gorda . Ayer vi videos de Luis Almagro alabando a Hugo Chávez. Él hablaba muy bien de Hugo Chávez. ¿Por qué no activa la Carta Democrática en Cuba, Venezuela o en Nicaragua?”, cuestionó.

Rafael López Aliaga niega “golpe de Estado” contra Pedro Castillo

López Aliaga negó que existan intenciones de imponer “un golpe de Estado” contra el Poder Ejecutivo. Seguidamente, remarcó que “es la primera vez en la historia del Perú” que existe un mandatario “que tiene siete carpetas fiscales”.

“ Ha pasado un año, y lo que dije se ha cumplido, la corrupción sigue avanzando . Si no se hace una purga de los congresistas corruptos, no se llegarán a los 87 votos. Es labor que el Congreso se ponga las pilas. Hay gente que pide obras”, remarcó.

De igual manera, insistió en no reunirse con Pedro Castillo para evaluar el presupuesto de la Municipalidad de Lima y coordinar las gestiones de obras para la capital.