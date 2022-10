RMP: 66% de la población quiere que se vayan todos y a Castillo no lo apoya nadie

Rosa María Palacios se refirió al mensaje a la nación que realizó el presidente de la República este miércoles 19 y analizó su situación.

“Un Castillo francamente, hay que decirlo, asustado y, creo yo, acorralado. Ataca con lo que le queda y no le queda mucho. No tiene una bancada propia, más allá del bloque magisterial, la alianza de facto con Perú Libre y sus permanentes, también con Juntos por el Perú, que suman 42 votos en el Congreso. Tiene una popularidad pequeña, pero mantiene un 25%, en los exámenes más optimistas. Tal vez un 30% de la población, mientras hay un 66% del país que quiere que se vayan todos”, manifestó.

“No lo apoyan ni las Fuerzas Armadas, ni las iglesias, ni la inversión, ni la prensa ni el pueblo. No tiene apoyo político, no tiene apoyo fáctico, no tiene apoyo de nadie”, continuó.

Además, acotó que esto se debe a que el presidente ha sido investigado y como resultado se dieron a conocer “hechos fundados de corrupción presidencial”.

Declaraciones de Castillo

Castillo expresó que las “fuerzas desestabilizadoras han utilizado en el Congreso mociones de vacancia presidencial, de interpelación y censuras a muchos ministros”.

“Este Congreso ha censurado a cuatro ministros. Ha debido censurar a unos 15, creo yo. El presidente los retiraba antes, hay que decirlo también. Y los retiraba porque eran una sarta de incompetentes, cuando no estaban metidos hasta el cuello en actos de corrupción. La crítica al Congreso en el Perú es que no han sacado más ministros”, sentenció al respecto.