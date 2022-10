Montoya dice que la OEA no debe intervenir en el Perú, pero antes acudió a pedirles auditoría

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) cuestionó la solicitud que realizó el Gobierno de Pedro Castillo al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para activar la Carta Democrática Interamericana, en el amparo de su artículo 17 y 18, que hace referencia al “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad”.

Montoya consideró que “la OEA no debe intervenir en los asuntos internos políticos del país”, debido a que la solicitud del Poder Ejecutivo de activar la Carta Democrática Interamericana forma parte de una estrategia para omitir la justicia peruana.

Esta vez, el portavoz de Renovación Popular se mostró en contra de la intervención de la OEA en la política del Perú, en comparación a las elecciones 2021, cuando solicitó a la misma entidad una auditoria por las presuntas irregularidades del proceso electoral que conllevó la toma de mando de Pedro Castillo.

“ La OEA no debe intervenir en los asuntos internos políticos del país. Ningún organismo internacional. Fuimos hablar con la OEA en las elecciones, nunca dije fraude, hablé de irregularidades presentadas (…) En asuntos internos de accesos políticos nadie debe intervenir . No me equivoqué porque no teníamos a quién recurrir (elecciones 2021); ya en la comisión investigadora detectamos que hubo fraude e inscripciones irregulares”, mencionó Montoya al ser consultado por qué anteriormente sí recurrió a la OEA.

“La Comisión Permanente de la OEA, para ver estos casos, está integrado por el Perú, lo que forma parte de una estrategia del Gobierno para defenderse y rehuir de la justicia. Lo que quiere es victimizar su situación (Pedro Castillo) para que no sea juzgado con la justicia peruana, sino que entre en una negociación política y conservadora con la OEA”, adicionó.

Se contradice

El último 20 junio del 2021, el legislador Jorge Montoya señaló que solicitaría una auditoría a la OEA por las irregularidades en las elecciones en segunda vuelta que se llevaron a cabo el 6 de junio entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

“Ellos mismos han hecho el proceso (de observación) en nuestro sistema electoral actual y en los puntos que ellos han censado no han encontrado fraude. Irregularidades sí, pero no han encontrado fraude. Es una cosa avanzada y si hacen una auditoría, sería un complemento al trabajo que tienen y sería una tranquilidad para el país”, expuso también en RPP.