Jorge Morante: Nadie está sacando tanques a la calle, pero el Ejecutivo sí está dando amenazas militaristas

René Gastelumendi conversó con el congresista Jorge Morante para analizar la solicitud de Pedro Castillo de que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana.

“En tanto se están siguiendo los causes constitucionales, acá nadie está tirando tanques a la calle, metiendo policías por aquí y por allá. Más bien, quien está teniendo este tipo de actitudes es el Ejecutivo, con respecto a intentos o amedrentamiento o amenazas de corte militarista o policial, mientras que por el lado del Congreso en particular, se están siguiendo los causes constitucionales”, declaró.

Además, agregó que el Congreso se encuentra dentro de los “márgenes constitucionales” y que por eso se le ha pedido al Tribunal Constitucional que se produce sobre las últimas controversias vinculadas a la Constitución. También comentó que la presencia de la OEA es “absolutamente innecesaria”.

“Tampoco no hay que ser ilusos. La gente de la OEA podrán en algunos casos tener determinadas tendencias políticas o lo que sea, pero tampoco no son gente, como se diría, indocumentada, o gente que sea ignorante de lo que está pasando en el Perú”, sentenció.