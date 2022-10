Daniel Soria: “No quisiera entender que la mentira es una metodología de trabajo en el Gobierno”

Pese a que el Poder Judicial ordenó la reposición de Daniel Soria como procurador general del Estado, el miércoles 19 de octubre se le impidió el ingreso a las instalaciones, por lo que el Ministerio de Justicia ratificó la decisión y manifestó que acatará su cumplimiento.

De acuerdo con Soria, el Minjusdh ofreció su inmediata reposición; sin embargo, este jueves no se emitió ninguna resolución al respecto en el diario oficial El Peruano. Por ello, considera que la cartera no emitió un comunicado veraz y cayó en falsedades. Asimismo, sostuvo que no tomó acciones al respecto debido al ofrecimiento del ministerio en cuestión.

“ Ayer nosotros íbamos a presentar un escrito pidiendo al juez que tome las medidas del caso por el incumplimiento y salió un comunicado del Ministerio de Justicia. Yo lo recibí de buena fe y no presentamos ningún escrito. Hoy en El Peruano no ha habido ningún tipo de resolución que se había ofrecido”, dijo en RPP.

“Yo no quisiera entender que la mentira es una metodología de trabajo corriente en el Gobierno” , añadió y recordó que anteriormente tuvo un altercado con la entonces primera ministra Mirtha Vásquez, donde también cuestionó la veracidad de los hechos. “Dijo que había enviado a la Procuraduría la información de las visitas de Sarratea. Yo tuve que salir a decir que eso no había pasado (...) Es muy grave que en un Estado esta metodología de la mentira continúe”, aseveró.

Medidas a tomar

Daniel Soria expresó que solicitará al juez que aplique las consecuencias establecidas en el Código Procesal Constitucional para hacer cumplir las decisión de reponerlo en la Procuraduría. Estas van desde multas hasta pedidos de destitución.