Majes II: Gobernadora de Arequipa no acepta postergar reactivación de obras

Las relaciones vuelven a tensarse entre el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria de Majes Siguas II, Cobra.

La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez explicó que mantendrá la posición que los trabajos se reinicien este año y no en marzo de 2023 como pretende la concesionaria. Mediante carta, Cobra comunicó la suspensión de obras, unilateralmente, con argumentos que fueron calificados como excusas. “No podemos perder esos meses que son necesarios para la obra”, indicó en su exposición la autoridad regional ante los consejeros regionales de Arequipa.

El privado argumenta que por las lluvias, la no predisposición de tierras y canteras, sin autorizaciones ambientales ni Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), amerita la suspensión de los trabajos que ya están paralizados cuatro años. Estas exigencias, según la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), fueron cumplidas entre el 2015 y 2016. “No somos ciegos. Sabemos que ante el cierre de gestión (…) hacen perder tres meses anteriores y tres meses posteriores porque no quieren comprometerse a nada y se van a inventar miles de cosas”, advirtió Gutiérrez.

Anunció que van a seguir respondiendo que no aceptan la suspensión. “No vamos a dar el sexto desembolso. Ellos tienen que cumplir con lo programado. Tenemos que mantenernos firmes”, sostuvo en otro momento. El sexto desembolso es la entrega de US$ 7.5 millones por avances entre octubre 2022 y enero 2023. El gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo, señaló que Cobra no ha programado obras de acuerdo al anexo 20, que ordena el cronograma de pagos. Entonces no recibirá el sexto desembolso por lo que solo justificó trabajos para US$ 73 mil 700.

La gobernadora anunció que posiblemente para noviembre convoque al próximo gobernador, Rohel Sánchez Sánchez, para comunicarle todas las estrategias que preparan en caso las relaciones llegarán a resquebrajarse.

Anunció que preparan entregar el control del proyecto en diciembre, además de cumplir con otros aspectos como el estudio denominado PAMA con que Cobra podrá intervenir el aliviadero de la presa de Condoroma.

En tanto, la puesta a punto, que tiene el objetivo de reparar la infraestructura hidráulica de Majes I, se ha visto retrasada. Gutiérrez indicó que el proceso ha recibido consultas y 144 observaciones de los postores pero que fueron resueltas y comunicadas a la comisión de selección. Estimó que en los próximos días se otorgaría la buena pro y en 8 días después se suscribiría el contrato. Mientras que sobre la presa cuenca intermedia que servirá para no dejar sin agua a las parcelas de Majes, se estimó que los estudios costarán S/ 2 millones 300 mil.

Gerente de Autodema será interpelado

El presidente de la Comisión del Agricultura del Consejo Regional de Arequipa, Elmer Pinto, solicitó que en la próxima sesión se debata la interpelación del gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo.

Pinto aseguró que ya cuenta las firmas necesarias para solicitar este recurso. El presidente del CRA, indicó que Arroyo deberá exponer todos los pormenores y el estado situacional del proyecto Majes Siguas II, la puesta a punto de la infraestructura hidráulica de Majes I.