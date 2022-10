Susel Paredes sobre la vacancia: “Es incorrecta; votaría a favor, pero no la firmaría”

La congresista de la bancada de Integridad y Desarrollo Susel Paredes señaló que, a pesar de considerar “incorrecta e inadecuada” una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, votaría a favor de esta, ya que considera que “no tenemos otra salida política”.

En declaraciones para la revista Caretas, la legisladora sostuvo que ella ya ha presentado otras iniciativas, como la de adelanto de elecciones; sin embargo, no ha tenido el respaldo y sí las críticas de sus colegas parlamentarios, por lo que una vacancia sería la opción que queda.

“Yo no estoy de acuerdo jurídicamente con la vacancia. Me parece inadecuado e incorrecto, jurídicamente, pero no tenemos otra salida política, porque, además, yo he presentado también un proyecto de ley de adelanto de elecciones, que fue criticado por todos mis colegas en la Comisión de Constitución. Entonces, no se ha modificado el 117 (de la Constitución) y no quieren el adelanto de elecciones”, expresó Paredes.

La parlamentaria también sostuvo que el proceso de acusación constitucional, iniciado tras la denuncia presentada por la fiscal de la Nación en el Congreso, es un proceso complejo. Agregó que, dada la situación, votaría por la vacancia, pero no la firmaría.

“¿Qué nos queda? Esta la ruta de la acusación constitucional, que es compleja, o la vacancia, que en mi opinión es incorrecta. Ante la situación de crisis política en la que nos encontramos, votaría a favor, pero no la firmaría. Yo no voy a firmar ninguna moción porque yo he presentado una acusación constitucional contra Merino que se archivó. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que encontrar una ruta para salir de esto y esta puede ser”, finalizó la congresista.