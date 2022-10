¿Cómo se gestiona un pedido de asilo político?

El último domingo 16, se conoció que el exsecretario de Palacio Beder Camacho rondó en agosto las embajadas de Venezuela y México. Según la tesis fiscal, el exasesor habría gestionado el asilo político de diversos personajes del entorno más cercano del presidente Pedro Castillo, como Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

El embajador de México en Perú aseguró que no se ha recibido ninguna petición de asilo político y que la visita de Camacho corresponde a cuestiones de relación bilateral. Sin embargo, este caso ha recordado otras solicitudes de este tipo que ocurrieron en nuestra política.

Dentro de ese grupo se encuentran el fallecido exmandatario Alan García, cuando se dijo que había pedido asilo a Uruguay; y el ex juez supremo César Hinostroza, quien realizó la misma solicitud a España.

Conoce qué es el asilo político, quién puede acceder a ello y cómo se puede gestionar.

¿Qué es el asilo político?

El asilo político o diplomático se da cuando una persona solicita apoyo a un país para no ser extraditado al suyo debido a que es ‘perseguido’ por delitos políticos.

En América Latina existe la Convención sobre Asilo Diplomático —a la que Perú está suscrito— que facilita a un ‘perseguido político’ para que ingrese a la casa del embajador del país que le brindará este derecho y refugiarse hasta que logre salir de la nación con la seguridad otorgada por el Gobierno del Estado ayudante.

¿Cómo pedir asilo político?

El personaje con notoriedad política, en primer lugar, solicitará al Gobierno de un determinado país —por medio de su representante en territorio nacional— que le brinde el asilo respectivo para, posteriormente, refugiarse en la residencia del embajador hasta que se le brinde un salvoconducto para viajar fuera de su nación.

La Convención sobre Asilo Político no establece los requisitos sobre quiénes están aptos para pedirlo; sin embargo, “normalmente se le da a una persona que demuestra que el Gobierno o las autoridades lo están persiguiendo” , de acuerdo con Ramiro Escobar, internacionalista.

No obstante, corresponde al país en cuestión determinar si el caso es o no de urgencia. La decisión se verá coaccionada además por la imagen a nivel internacional que recibiría si asila a un personaje que en realidad no lo amerite.

“Aun si no lo puede demostrar, el país que da el asilo no tiene que explicar por qué o no lo da, pero es muy vergonzoso que dé asilo a una persona que no demostró que lo están persiguiendo políticamente”, añade en declaraciones a La República.

Asimismo, de acuerdo con el artículo III de la Convención, no es lícito conceder este derecho a aquellas personas que se encuentran inculpadas o procesadas por delitos comunes, que no hayan cumplido sus penas ni a desertores de fuerzas de tierra, mar y aire.

¿México y Venezuela brindarían asilo político a entorno de Pedro Castillo?

De acuerdo con algunos videos, Beder Camacho Gadea visitó las embajadas de México y Venezuela para tramitar el asilo político de personajes que rondan al jefe de Estado. En ese sentido, el analista considera que la nación azteca no otorgaría este derecho al entorno del presidente debido a que ello resultaría perjudicial para su imagen internacional. Sin embargo, señala que el caso sería distinto con el país liderado por Nicolás Maduro.

“El país que concede asilo diplomático a alguien sin que se especifique, queda un precedente, y creo que México no se arriesgaría a eso. Tal vez Venezuela sí, porque al Gobierno venezolano le importa poco el derecho internacional y podría jugar esa carta argumentando que están persiguiendo a Castillo”, asevera.

En esa línea, Escobar sostiene que sería el jefe de Estado el que tendría mayor probabilidad de ser asilado en la residencia de algún embajador debido a su notoriedad política. “Con Venezuela habría que ver, tal vez con Castillo se juega las cartas, pero por el sobrino es bien difícil. Eso se lo dan a políticos conocidos. Si fuera Castillo, podría haber oportunidades”, agrega.

¿Cuál es la diferencia entre asilado político y refugiado?

La principal diferencia entre el asilo y refugio es que el primero es otorgado a un individuo y el Estado que brinda asilo no tiene la necesidad de explicar las razones para ofrecerlo o negarlo. En cambio, el segundo tiene carácter humanitario y es otorgado a un grupo; asimismo, en este caso el Gobierno, sí debe argumentar las razones del rechazo de la solicitud.