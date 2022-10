RMP: A Beder Camacho se le imputa haber quemado libretas, algo tiene que ver con la organización criminal

Luego de que se revelara que Beder Camacho, exsubsecretario del Despacho Presidencial, buscó asilo político en México y Venezuela para el entorno de Pedro Castillo, Rosa María Palacios analizó este y otros sucesos vinculados al caso del mandatario.

“Si se le imputa a Beder Camacho haber quemado cuatro libretas de ocurrencias del ingreso al Palacio de Gobierno, para que no haya ningún testimonio del ingreso de Samir Abudayeh, o echar al mar de La Punta cuatro celulares, entonces algo tiene que ver con la organización, ¿no es cierto? Por lo menos ha encubierto a la organización con estos actos ”, declaró al respecto.

Además, sobre la búsqueda de asilo político realizada por Camacho, aseveró que esta se habría frustrado luego de que Venezuela le dijo que “se iba a ver mal en el Perú que le dieran asilo”.

“Beder Camacho no ha salido a decir ‘No, yo me estaba yendo a México, quería información turística’. No. Ahí hay un hecho y el hecho tiene que ser contestado y debería ser contestado hoy mismo por el presidente de la República , que no contesta los hechos”, expresó.

Sobre la casa de Sarratea

“El plazo de 10 días de detención preliminar no corre para él, porque en este momento hay una orden de búsqueda y captura de Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea. No obstante, podría aparecer en cualquier momento entre los más buscados, porque él ha dicho a través de su publicación de Facebook, que leímos la semana pasada, que no se va a entregar”, agregó.