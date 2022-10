Hildebrandt sobre tutela de derechos de Castillo: Quien no está manchado no pretende anular una investigación

César Hildebrandt se refirió a la tutela de derecho que presentó el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, que busca anular la denuncia constitucional que presentó Patricia Benavides, fiscal de la Nación, contra el jefe de Estado.

Sobre ello, el periodista indicó que el mandatario “ha vuelto a meter la pata” y sostuvo “quien no está manchado no pretende anular ninguna investigación”.

“Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata a través de su indescriptible abogado Benji Espinoza que ha presentado una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional de Patricia Benavides. Denuncia que está en arapos, está mal hecha, pero quien es inocente, quien no está manchado y no tuvo que ver con las asquerosidades alrededor del Puente Tarata, Petro Perú, los negocios de Sarratea y los sobrinos, no pretende anular ninguna investigación ”, dijo en su pódcast Hildebrandt en sus trece.

En otro momento, César Hildebrandt manifestó que investigar al jefe de Estado, Pedro Castillo, no es inconstitucional y volvió a recalcar que un “inocente” no recurriría a esos recursos legales.