Antonio Maldonado: El Tribunal Constitucional se ha lavado las manos

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, conversó con René Gastelumendi sobre el contexto jurídico peruano luego de los últimos sucesos vinculados al caso del mandatario.

“Nos encontramos en un contexto político de gran crispación social, de extremos radicalizados, donde la verdad puede ser la primera en ser sacrificada. Específicamente, en el marco de esta dinámica de los procesos (...), lo que observamos es una suerte de lo que se conoce como ‘guerra jurídica’, como lawfare, o sea, acusaciones de unos contra otros”, aseveró Maldonado.

Además, agregó que a nivel regional existen muchos Ministerios Públicos politizados y que Perú debe tratar de “tener la suficiente prudencia para no perder el norte”.

Sobre las disputas jurídicas

Maldonado acotó que las intervenciones de los abogados defensores sobre las investigaciones del Estado tienen una gran capacidad para utilizar sus conocimientos de forma “parcializada e interesada”.

“Lamentablemente, la profesión del abogado en el Perú no está siendo regulada debidamente (...) Hay una impunidad total respecto a la conducta de los abogados en el Perú. Y sabemos que estudios de abogados, inclusive, han logrado afectar, neutralizar, por ejemplo, de manera concreta, la política criminal del Estado peruano en materia de lucha contra lavado de activos”, sentenció.

Por otro lado, se refirió a la ausencia del Tribunal Constitucional ante las diversas controversias con respecto a la carta magna.

“El Tribunal Constitucional, no me refiero estrictamente al de ahora, pero como institución, en general, sobre todo en el contexto de Vizcarra, se ha lavado las manos (...) No ha aclarado las situaciones, por ejemplo, en dónde se puede aplicar o no la incapacidad moral permanente, etc.”, manifestó.