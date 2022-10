Exabogada de Pacheco: Hay un audio en el que Karelim López decía que todo es montado

Giuliana Quiñones, exabogada de Bruno Pacheco, dio a conocer una serie de detalles relacionados con las versiones emitidas por el exsecretario de Palacio de Gobierno desde su condición de colaborador eficaz de la Fiscalía de la Nación.

Para Quiñones, las declaraciones de su exdefendido no se apegan a la realidad, ya que —cuando era su representante legal— este le habría hecho escuchar una grabación en la que Karelim López señala que existía un acuerdo entre ella y Silvia Barreda para dar peso a sus declaraciones como aspirante a colaborador eficaz.

“La señora Silvia Barreda en algún momento me cita y el señor Bruno Pacheco sabía. Me hizo escuchar ese audio en el que la Señora Karelim López decía que todo esto era montado. (...) Barreda me enseñó ese audio. Lo escuché y le dije que tenía que ver la forma de cómo salir a la prensa”, señaló la abogada en una entrevista para Jaime Díaz Mayuri.

Además, precisó que, de ser revelada dicha grabación, podría traer consecuencias peligrosas para la Fiscalía. De acuerdo a ella, muchas acusaciones del Ministerio Público “se basan en las declaraciones de Pacheco”. “Ojalá que todo lo que él diga sea probado”, acotó.

“Ese audio cambiaría muchas cosas, ese audio lo escuché y obviamente Silvia Barreda va a negar. Pero ¿quién lo encubrió? ¿Quién tuvo a Bruno Pacheco? La señora Silvia Barreda. ¿Quién más?”, aseveró Quiñones en dicha entrevista.