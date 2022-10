“Cien grandes” que recibió Juan Silva habrían sido retirados por Zamir Villaverde en agencia bancaria

Hace unos meses, el Ministerio Público reveló la transcripción de una conversación entre Zamir Villaverde y Juan Silva, en el que se les aprecia negociando diversos proyectos que involucran al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En uno de estos entredichos se refieren al proyecto del Puente Tarata ubicado en la región San Martín y a la empresa Tapusa, parte del Consorcio Puente Tarata III, que ganó la licitación de dicha obra adjudicada por Provías Descentralizado el 19 de octubre de 2021.

“Los amigos de Tapusa me han mandado un presente para usted… [sonido de maleta] Cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada. Pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado para Tarata para que sepas. Me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, se lee en el documento de la Fiscalía.

Precisamente, este dinero del cual habla Villaverde sería el monto de S/ 100.000 que llegó a manos del exministro Silva el 4 de noviembre de 2021, días después de que las empresas Tapusa, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex (Consorcio Puente Tarata III) lograran la buena pro del Puente Tarata en la selva.

Un documento revelado esta noche por Panorama daría cuenta de que Zamir Villaverde retiró los “cien grandes” de una agencia bancaria en el distrito de San Borja antes de entregárselos a Silva Villegas.

Información bancaria de Villaverde revela que el empresario retiró S/100.000 el 4 de noviembre de 2021. Foto: captura Panorama/Twitter