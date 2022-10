Walter Albán: “Como no quieren adelanto electoral, surgen increíbles interpretaciones a la norma”

El abogado Walter Albán considera que la denuncia constitucional de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, tiene inconsistencias y contraviene la Constitución. Empero, asegura que hay elementos para un proceso de vacancia al jefe del Estado en el Parlamento.

¿Qué opina de la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la nación contra el presidente Castillo?

Estamos entrampados. Congreso y Ejecutivo se han neutralizado. Hay que consultar a la ciudadanía la mejor vía de salir, que es ir a elecciones generales. Como Castillo y Congreso no quieren, surgen increíbles interpretaciones a la Constitución para no reconocer la realidad. El artículo 117 de la Constitución bloquea la posibilidad de acusar al presidente salvo 4 infracciones. Para otros casos, cabe una vacancia por incapacidad moral.

¿Cómo percibe la actuación de la fiscal Benavides?

Se equivoca al involucrar al presidente porque va más allá de lo que fijó el Ministerio Público: que pueden investigarlo pero no acusarlo. Pide al Congreso hacer algo contra la Constitución. Esa denuncia está contaminada. Tiene puntos inconsistentes e inconstitucionales. En eso, desacredita el trabajo del Ministerio Público.

¿No cabe interpretación flexible del 117 como algunos constitucionalistas señalan?

No, eso es torcer la Constitución. Uno no puede torcer aspectos claramente señalados en la Constitución para conseguir un propósito. Deben sustentan que Castillo es indigno en la presidencia y vacarlo.

¿Esa denuncia constitucional, por los indicios que presenta, podría ser sustento para un proceso de vacancia?

Sin duda. Hay testimonios suficientes y manera de hilvanar hechos y probar quiénes han participado, se han beneficiado, los propósitos. La mayoría nos damos cuenta de que Castillo incurre al menos en transgresiones muy graves que lo hacen indigno de continuar a la cabeza del Gobierno.

¿Y qué pasa con la presunción de inocencia?

El Tribunal Constitucional se pronunció. Si se trata de delito, el Congreso no puede dar sanción porque eso corresponde al Poder Judicial. Llevar la discusión de delitos al Congreso es entrar en una confusión de funciones de este y del Poder Judicial. Eso ha provocado el informe de la fiscal.

¿Y cómo así ese informe serviría para una vacancia?

Por eso pierde piso ese informe cuando involucra al presidente y le pide al Congreso que tome medidas interpretando la convención sobre corrupción. Pero tangencialmente el Congreso no necesita que se configure delito. Ahora la incapacidad mental abarca conductas que hacen indigno a un presidente seguir.

Castillo ha presentado una acción de amparo...

Es parte de su defensa para tratar de parar ese asunto. El Poder Judicial podría pronunciarse como ha hecho antes y haber unan confrontación judicial. Eso siempre ha ocurrido. Alan García paró una investigación con un amparo.

La ministra Chávez ha presentado denuncia constitucional contra Benavides.

No he leído, pero ella quiere tapar sus pecados siendo verduga de Castillo. Solo sacar a la fiscal que investigaba a su hermana transgrede una regla elemental. No hay justificación. Y hay juego político. No hay nada peor que manipular la institución usando el caro jerárquico.