RMP: Fingir y registrar tu muerte es una prueba contundente para acreditar el delito

Luego de que se diera a conocer el registro de defunción de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, Rosa María Palacios habló sobre el caso.

En primer lugar, informó que el certificado de defunción mencionaba que Alejandro Sánchez se suicidó y falleció oficialmente el martes 11 de octubre, en Chota.

“Es muy fácil registrar una muerte en el Perú después de la pandemia, ya que las normas se modificaron justamente para facilitar a los médicos y no hacer mucho trámite”, acotó.

Pronunciamiento de Alejandro Sánchez

Por otro lado, comentó sobre comunicado que difundió Alejandro Sánchez mediante su cuenta de Facebook. En este texto, Sánchez manifestó que no es culpable, que no tiene pruebas para ser colaborador eficaz y que no se entregará a la justicia.

Además, declaró que es víctima de la “persecución de la prensa y la Fiscalía”.

“Fingir una muerte, falsificar un certificado de defunción e inscribirlo en Reniec para intentar no ser detenido, eso, discúlpenme, es una prueba contundente, pero contundente. Basta con eso para probar el delito”, expresó.