Dueño de la casa de Sarratea figura como fallecido en Reniec

Esta mañana se dio a conocer que el dueño de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, figura como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La fecha del acta de defunción sale con fecha de este viernes 14 de octubre.

De acuerdo a la ficha del Reniec, el hombre de confianza del presidente de la República, Pedro Castillo, habría fallecido el último 11 de octubre en el caserío Ojo de Agua en la provincia de Chota, Cajamarca. Esta fecha coincide con el día en que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar de 10 días en contra y se ejecutara el operativo ´Valkiria II´ por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Otro dato importante es que el acta de defunción de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez se encuentra certificada por el doctor Víctor Raúl Vargas Reyes. Sin embargo, el médico traumatólogo negó haber confirmado la muerte del dueño de la casa de Sarratea.

“Yo no he firmado ningún acta ni he hecho ningún acata de defunción. Eso es lo que me llama la atención: que esté figurando mi nombre. Es fácil para personas inescrupulosas entrar al sistema con mis datos y generar ese acto de defunción”, dijo para Canal N.

Asimismo, el doctor Víctor Raúl Vargas negó conocer a Sánchez Sánchez y aseguró que el único acta de defunción lo realizó hace varios años atrás cuando era médico general. Agregó que trabaja en Trujillo y que ahora no se encuentra en Cajamarca.

Dueño de la casa de Sarratea se pronunció desde la clandestinidad

Este hecho se da horas después de que el hombre de confianza del jefe de Estado se pronunciara desde su cuenta de Facebook, señalando que no se entregará a la justicia.

“No he cometido delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen, pero no, como no soy culpable de nada, no lo haré”, escribió en un post.

“No voy a hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, agregó.

Nota en desarrollo...