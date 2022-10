Óscar Díaz: “El dueño de la casa de Sarratea murió y resucitó”

Esta mañana se dio a conocer que Alejandro Sánchez figuraba como fallecido en el Reniec. Ante esta situación, Óscar Díaz analizó el caso y profundizó en el tema junto con René Gastelumendi.

“Perú cada vez se parece más a Macondo. Es increíble lo que está pasando (…). Parece que se adelantó Halloween, porque ahora que hablamos de muertos y vivos…, pues nada, el dueño de la casa de Sarratea murió y resucitó”, opinó al respecto.

Además, comentó que es “sorprendente” la reacción de la población ante los últimos acontecimientos vinculados con las acusaciones contra Pedro Castillo y su entorno.

“Estamos hablando de que la población, esta que sacó a Merino en cinco días, no reaccione. Digamos que no haya ni un mínimo de indignación. Es realmente sorprendente”, agregó. También acotó que cree que esto se debe al “descrédito de la oposición”.

“Castillo no podría tener una mejor oposición para mantenerse en el cargo. No podría”, sentenció.

Sobre la permanencia de Castillo

“El Congreso no quiere irse. No quiere irse. Y ya entendió, si no lo entendía, porque han salido encuestas al respecto, que si sale, si vacan, renuncia, el escenario que fuese, sale de la presidencia Castillo (…), la gente va a querer elecciones nuevas, y los parlamentarios no quieren irse a su casa”, alegó.