Contraloría inicia investigación por falso fallecimiento de Segundo Sánchez, dueño de casa de Sarratea

La Contraloría General de la República anunció por medio de sus redes sociales que iniciará una investigación para determinar por qué Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea (Breña) donde el presidente Pedro Castillo mantenía reuniones con congresistas, funcionarios, empresarios, etc, figuraba como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Ante el registro de una supuesta defunción de Alejandro Sánchez, con orden de detención preliminar, iniciamos investigación sobre el cumplimiento de la legalidad y procesos seguidos para dicha inscripción por el Reniec”, se lee en el tuit del organismo de control presidido por Nelson Shack.

Como se sabe, luego de que se denunciara que Sánchez Sánchez, él figuraba como fallecido en el sistema del Reniec; horas después se cambió su estatus como si siguiera vivo.

Por otro lado, la fecha del supuesto deceso era el 11 de octubre, un día después de que el Poder Judicial ordenara 10 días de detención preliminar contra el hombre de confianza del presidente y se activara el operativo Valkiria II, ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El lugar del presunto fallecimiento, según el registro, era el caserío Ojo de Agua, ubicado en la provincia de Chota, en Cajamarca.

Médico negó haber firmado acta de defunción

El médico Víctor Raúl Vargas Reyes, quien supuestamente había confirmado la muerte de Segundo Sánchez, negó haber certificado el hecho. En ese sentido, manifestó que el día del supuesto fallecimiento se encontraba en Lima, por lo que no sería capaz de firmar el acta en Cajamarca.

Además, aclaró que su especialidad es la traumatología, así que no podría certificar decesos.